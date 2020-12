Coronavirus : 99% des lits de soins intensifs sont occupés à Stockholm

Souvent citée en exemple en raison de sa stratégie sanitaire détonante en Europe, la Suède se retrouve aujourd'hui dans le tourbillon d'une violente deuxième vague de Covid-19. Dans la région de Stockholm, les services hospitaliers sont au bord de l'explosion.

A la date du 8 décembre, selon le média suédois Aftonbladet, 99% des 160 lits de soins intensifs étaient occupés dans la métropole de Stockholm. 89 de ces places l'étaient par des patients atteints du Covid-19, ne laissant plus que 7 places disponibles en soins intensifs.

Face à cette situation alarmante, le responsable des autorités sanitaires locales a demandé le renfort express de soignants et infirmières spécialisées.

La région de Stockholm est la plus touchée par la pandémie avec 91 402 contaminations détectées, sur un total de 312 728.

L'ECHEC D'UNE STRATEGIE

Le pays a jusqu'à présent refusé de mettre en place des mesures de confinement strict, privilégiant la stratégie de l'immunité collective.

Face à la flambée des cas, le gouvernement a choisi d'interdire les rassemblements publics de plus de 6 personnes. Depuis le 24 novembre, les Suédois sont encouragés à ne plus se rendre dans les bibliothèques, les salles de sport et les dîners.

La stratégie de la Suède ne semble pas avoir porté ses fruits. Le pays compte un nombre de décès beaucoup plus important que ses voisins nordiques, soit un total de 7.300 morts.