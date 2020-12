Vidéo : un homme arrêté après être monté sur l’aile d’un avion sur le point de décoller à l'aéroport de Las Vegas

Un homme a été arrêté ce samedi 11 décembre, à l’aéroport international McCarran de Las Vegas (États-Unis), après avoir grimpé sur l’aile d’un avion.

Alors que le pilote était sur le point de faire décoller l’appareil, il a aperçu un individu marchant à proximité du Boeing 737, a raconté la compagnie Alaska Airlines auprès de CNN. Alertée par la tour de contrôle, la police est alors rapidement intervenue pour procéder à son interpellation.

Mais entre-temps, l’homme était monté sur l’aile gauche de l’appareil, sur laquelle il s'est assis brièvement, comme on peut le voir sur les images ci-dessous, filmées par un passager de ce vol à destination de Portland.

Après quoi il a enlevé ses chaussettes et ses chaussures, puis, en voyant les agents s'approcher, il a tenté d'escalader le winglet, l'ailette verticale située au bout de l'aile de l'avion, avant de glisser et de tomber brutalement sur le tarmac.

Appeared to be an interesting day at McCarran today. pic.twitter.com/M7vv3Gh6oT #vegas

— Mick Akers (@mickakers) December 13, 2020