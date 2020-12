Australie : elle meurt en tentant de prendre une photo du haut d'une falaise

En Australie, une femme âgée de 38 ans est décédée, ce samedi 12 décembre, en tentant de prendre une photo du haut d’une falaise.

L’accident s’est produit dans le parc national des Grampians, dans l'État de Victoria, au belvédère Boroka Lookout, qui offre une vue panoramique sur les montagnes, rapporte CNN.

D’après la police, la trentenaire avait franchi les clôtures de sécurité pour poser sur un rocher. En tentant d’immortaliser cet instant, elle a trébuché et a fait une chute de plus de 80 mètres, sous les yeux de son mari et de son enfant.

Alertés, la police et les secours ont mis près de six heures pour escalader la falaise et récupérer son corps. Une trentaine de minutes avant le drame, le guide local Graham Wood a déclaré auprès de Nine News qu'il avait rappelé à son groupe de ne surtout pas franchir les barrières.

Malgré les recommandations, cela «arrive tout le temps», a-t-il ajouté. Plusieurs publications postées sur les réseaux sociaux montrent en effet que de nombreux visiteurs se mettent en danger pour prendre la photo ou la vidéo «parfaite». A l'image de cet homme, qui a réalisé un salto arrière au bord d'une falaise.