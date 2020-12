Trois morts et un suspect arrêté après une fusillade dans l’Illinois

La fusillade a eu lieu dans une salle de bowling située à Rockford (Illinois). Trois personnes sont mortes et trois autres ont été blessées, samedi, par «un homme blanc de 37 ans», a déclaré la police qui a arrêté le suspect.

Sur Twitter, la police a annoncé ne pas rechercher d’autres suspects pour le moment. Par précaution, elle a toutefois demandé à la population de se tenir à l’écart du lieu de la fusillade.

UPDATE: 37-year-old white male suspect is in custody. There are no others being sought at this time. Media briefing will be tomorrow 12/27 at 9:30 a.m. at Rockford Police District 3, 557 S. New Towne Drive.

— RockfordILPolice (@RockfordPD) December 27, 2020