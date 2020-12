Explosion à Nashville : l'auteur des faits mort dans la déflagration

L'homme soupçonné d'avoir déclenché l'explosion qui a dévasté le jour de Noël une partie du centre historique de Nashville, dans le Tennesse, a été identifié par les autorités qui ont affirmé dimanche qu'il était mort dans la déflagration.

«Nous sommes arrivés à la conclusion que l'individu nommé Anthony Warner est l'auteur de l'explosion. Il était présent quand la bombe a été déclenchée et il a péri dans la déflagration», a dit le procureur fédéral Don Cochran, lors d'une conférence de presse. De son côté, l'agent spécial du FBI responsable de l'enquête, Doug Korneski, a déclaré qu'il «n'y a pas d'indication sur l'implication d'autres personnes», tout en ajoutant que plusieurs pistes faisaient toujours l'objet d'investigations.

Les autorités présentes à la conférence de presse ont précisé qu'Anthony Warner, 63 ans, n'était pas connu de leurs services.

Des arbres arrachés, des véhicules brûlés et une déflagration ressentie à plusieurs kilomètres à la ronde, la forte explosion qui a retenti à Nashville, dans le Tenessee aux Etats-Unis avait provoqué plusieurs dégâts matériels.

Juste avant la déflagration, l'auteur avait diffusé un enregistrement au ton glaçant, par haut-parleur, appelant les personnes alentour à évacuer. Ainsi, malgré l'ampleur de l'explosion, seulement trois blessés ont été à déplorer.

L'explosion a eu lieu à 06H30 (12H30 GMT) en ce matin de Noël, faisant d'importants dégâts sur les façades des bâtiments environnants. Un camping-car avait explosé à l'issue d'un compte à rebours glaçant diffusé par haut-parleur, ont précisé les forces de l'ordre plus tard dans la soirée. La déflagration très puissante «semble être un acte délibéré», a indiqué la police sur son compte Twitter.

JUST IN: Metro Nashville Office of Emergency Management district chief said a parked RV exploded and caused damage to several buildings. No injures reported. Metro crews are working to assess damage. This is near 2nd/Commerce. #NashvilleExplosion @WKRN https://t.co/G2jOCcDeBK pic.twitter.com/MUCh6cy4bq

— Nickelle Smith (@NickelleReports) December 25, 2020