La Croatie frappée par un séisme de magnitude 6,4, au moins un mort et de nombreux blessés

La terre a tremblé en Croatie. Un séisme de magnitude 6,4 a frappé le centre du pays ce mardi, provoquant la mort d'une enfant notamment. L'épicentre de la secousse, qui a eu lieu vers 11H30 GMT, était localisé à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Zagreb, dans la région de Sisak, a annoncé l'Institut de géophysique américain (USGS).

La ville de Petrinja, 20.000 habitants, a été particulièrement touchée, selon des images diffusées sur les médias nationaux et les réseaux sociaux. Des toits se sont affaissés sur des maisons, des rues étaient jonchées de briques et autres débris tombés à terre, tandis que des secouristes se précipitaient dans les décombres ou à l'intérieur des maisons abîmées pour venir en aide aux éventuelles victimes.

Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today#PrayForCroatia

