Les forêts du Mont Fuji grimpent de plus en plus haut à cause du réchauffement climatique

Encore un effet du réchauffement climatique. Les forêts du célèbre mont Fuji, au Japon, ont monté de plusieurs dizaines de mètres d'altitude au cours des 40 dernières années.

Telle est la conclusion d'une étude menée par le professeur Hitoshi Sakio et rapportée par le quotidien japonais The Mainichi.

Hitoshi Sakio s'est intéressé à la position de la «limite des arbres». Il s'agit de la limite de l'habitat dans lesquels les arbres sont capables de se développer. Au-delà, les conditions climatiques sont trop extrêmes pour eux et rien n'est capable de pousser. De telles limites existent dans les très hautes montagnes, ou encore dans les régions polaires.

Au mont Fuji, la limite des arbres désigne la frontière entre la forêt et l'étendue de neige se trouvant au sommet de la montagne. Et comme le montre l'étude, cette frontière est de plus en plus haute. Concrètement : les arbres gagnent du terrain.

Le changement climatique en cause

Hitoshi Sakio et ses collègues pensent que ce phénomène est relié au changement climatique. Comme les températures augmentent, les arbres ne sont plus freinés par le froid de la montagne et ont d'avantage de place pour pousser. Même chose pour le dioxyde de carbone : il y en a de plus en plus dans l'air, ce qui favorise la photosynthèse des arbres.

Entre 1978 et 2018, les saules Salix Reinii ont donc avancé d'environ 40 mètres et les mélèzes japonais, de 30 mètres. Malgré cette progression, le sommet du mont Fuji devrait toujours être enneigé, selon Hitoshi Sakio. Mais les saules et les mélèzes pourraient ne pas réussir à s'adapter à cet environnement difficile et disparaître au profit d'autres plantes.