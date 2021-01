Football : Edinson Cavani réagit à sa suspension pour ses propos jugés racistes

L’ancien attaquant du Paris-Saint-Germain, qui porte aujourd’hui les couleurs de Manchester United, a pour la première fois donné sa version des faits suite à la suspension et à l’amende prononcées à son encontre par la fédération anglaise de football.

Le joueur Uruguayen a en effet été lourdement sanctionné, suspendu trois matches et condamné à verser la somme de 100.000 livres pour des propos jugés racistes. Un seul mot qui a lancé une grande polémique outre-Manche.

Tout a eu lieu sur le réseau social Instagram, à la fin du mois de novembre. Edinson Cavani répondait à un cliché le félicitant pour sa performance du jour par « Gracias negrito », traduisible par «Merci petit noir». Ce n’est que plusieurs semaines plus tard que le message refait surface.

«Je ne partage pas ce point de vue»

La ligue de football anglaise a ainsi immédiatement prononcé des sanctions, dans un moment où le racisme est plus que jamais condamné dans le monde du ballon rond. Pour rappel, en décembre, le match de Ligue des Champions entre Paris et le club turc de Basaksehir avait été arrêté et reporté au lendemain suite aux propos jugés eux aussi racistes d’un arbitre contre un entraîneur adjoint stambouliote.

Le joueur de Manchester United a donc donné sa version des faits hier jeudi dans un long message publié sur Twitter, tout en contestant les sanctions : «Je sais que je suis en dehors des coutumes anglaises, mais je ne partage pas ce point de vue. Je m’excuse si j’ai offensé quelqu’un en lui exprimant mon affection, ce n’était pas du tout mon intention.»

Le soutiens de l’Uruguayen dénoncent en tout cas fermement tout ce qui lui arrive, précisant que «negrito» est le surnom affectueux que Cavani donne à cet ami d’enfance qui le félicitait sur Instagram. Et un mot couramment utilisé dans la culture uruguayenne. Mais en Angleterre, ça ne passe pas. Reste au buteur mancunien à patienter avant de pouvoir retrouver les terrains, et faire oublier cet épisode par ses performances sportives.