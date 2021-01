Coronavirus : le Royaume-Uni inquiet face à la hausse d'hospitalisations d'enfants

Touché fortement par un variant du Covid-19, le Royaume-Uni a enregistré plus de 52.000 contaminations ce 1er janvier. Le pays s'inquiète des dangers de la transmission du virus parmi les plus jeunes.

Pour ralentir la flambée des cas, le ministre de l'Education britannique Gavin Williamson a évoqué ce vendredi dans un communiqué un nouveau plan d'action, comprenant le report de la rentrée des élèves du primaire dans plusieurs zones à risque (y compris Londres).

Les informations sur ce report seront mises à jour en temps réel «pour permettre une réouverture au plus tôt». «Nous savons qu'il est d'importance vitale pour les jeunes enfants de se rendre à l'école pour s'éduquer», a assuré le ministre, ajoutant que des campagnes de dépistage seraient organisées dans les écoles primaires britanniques au cours du mois de janvier.

Ces mesures interviennent alors que les hôpitaux britanniques voient surgir un nombre croissant d'enfants contaminés au Covid-19. «Le virus affectait très peu les enfants lors de la première vague. Nous avons du mettre en place une aile dédiée cette fois-ci», a raconté Laura Duffel, directrice d'un hôpital, interrogée par la BBC ce 1er janvier. La gérante précise que plusieurs de ses collègues hospitaliers se retrouvent confrontés à la même situation.

"It was minimally affecting children in the first wave... we now have a whole ward of children here."





Laura Duffel, a matron in a London Hospital, tells Adrian Chiles about the Covid situation in hospitals.





@BBCSounds pic.twitter.com/2BwYOJvov5

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) January 1, 2021