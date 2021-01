Le Royaume-Uni supprime la TVA sur les tampons

Dans le cadre de l'expiration de la période de transition du Brexit, le Royaume-Uni n'est plus tenu par les lois de l'Union Européenne d'imposer une taxe de 5% sur les produits hygiéniques.

La suppression est effective pour les tampons et les serviettes depuis ce vendredi 1er janvier, jour officiel de la sortie du pays de l'Union Européenne.

A la fin du mois de mars dernier, le ministre des Finances Rishi Sunak avait annoncé la mesure dans le cadre du projet de budget.«Je suis fier que nous tenions aujourd'hui notre promesse de supprimer la taxe sur les tampons. Les produits hygiéniques sont essentiels, il est donc normal de ne pas facturer la TVA», avait-il déclaré.

From today, there is no VAT on women's sanitary products. https://t.co/9USs1BLu69 pic.twitter.com/TJDcPDfcXV

— HM Treasury (@hmtreasury) January 1, 2021