Brexit : les familles britanniques expatriées en France inquiètes

Au 1er janvier, l'Angleterre ne sera plus dans l'Union Européenne, Brexit oblige. Même si l'Union Européenne et le Royaume-Uni ont signé un accord de coopération, l'inquiétude est grande au sein de la communauté britannique en France.

Reportage en Centre-Bretagne, où près de 13 000 sujets de sa Majesté se sont installés. «J'ai quatre enfants en Angleterre. Si mon fils m'appelle et me dit qu'il veut rester 4 ou 5 mois en France, ce n'est plus possible sans visa», témoigne Pete O'Grady.

Une autre Anglaise expatriée, Penelope, s'inquiète des conséquences économiques du Brexit. Avec la dévaluation de la livre, elle raconte avoir «perdu un tiers de sa pension».