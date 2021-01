L’Australie à nouveau confrontée à des incendies géants

De gigantesques incendies se sont déclarés en début de semaine sur la côte ouest de l’Australie, près de la ville de Perth. Les autorités ont lancé une alerte et invitent les habitants à quitter leurs habitations.

Les feux de brousse sont survenus à une centaine de kilomètres au nord de Perth. Selon le Guardian, déjà 7.200 hectares de végétation sont partis dans l’incendie, et 270 personnes de la région d’Ocean Farm, au nord de Perth ont quitté leur habitation par peur des flammes. Les autorités sont particulièrement inquiètes pour les régions de Seaview, de Wedge Island et de Lancelin, et leurs habitants ont été invités à quitter les lieux au plus vite.

«Vous êtes en danger et devez agir immédiatement pour survivre. Des vies et des foyers sont menacés», ont averti les services d’urgence.

Le chef du service des pompiers, Andy Duckworth, a affirmé au média britannique qu’ils tentaient de contenir les flammes «en utilisant toutes les stratégies à notre disposition, comme les moyens aériens et le personnel au sol». Un périmètre de sécurité de 50 kilomètres a été formé, 200 pompiers et 13 avions sont sur place.

Depuis plusieurs jours, la côte ouest de l’Australie est secouée par plusieurs incendies. Après une atténuation des feux lundi 4 janvier, les flammes ont repris de plus belle.

Selon le Bureau de Météorologie d’Australie Occidentale, des vents chauds, secs et puissants aggravent les risques de propagation de l’incendie, dont l’origine n’a pas encore été déterminée. Il indique d’ailleurs que plusieurs régions du nord-ouest de l’Australie subissent «une vague de chaleur sévère à extrême».

Unusually persistent warm, dry & gusty easterly winds are creating high fire dangers. #Broome and parts of the NW are in a severe to extreme heatwave while #Perth and much of the lower SW are entering a low to severe heatwave. Forecasts https://t.co/2YalTGE3yR @dfes_wa pic.twitter.com/652v9VTfSe

— Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) January 5, 2021