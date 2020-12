Australie : L’île Fraser et son écosystème unique en proie à de violents incendies

De terribles incendies ravagent l’île Fraser, au large de l’Australie, depuis plusieurs semaines. Les habitants ont été contraints d’évacuer cette île touristique du Queensland, sur la côte Est.

Mardi matin, les services d’urgence incendie de l’État du Queensland ont lancé une alerte pour faire quitter les lieux aux touristes de plusieurs hôtels, car les feux se rapprochaient dangereusement des habitations.

Les soldats du feu tentent tant bien que mal de contenir les flammes, mais l’incendie a déjà pris une très grande ampleur. «Les équipes de pompiers travaillent pour contenir l'incendie, mais ils ne seront peut-être pas en mesure de protéger tous les biens», a déclaré un des responsables de l’opération à CNN.

Cette île, autrement appelée K’gari, est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1992, et est la seule île au monde possédant une forêt tropicale qui pousse sur du sable. Elle possède donc un écosystème unique.

QFES & QPWS are continuing firefighting operations on Fraser Island (K’gari).





Yesterday, in two-and-a-half-hours, three Fireboss fixed-wing aircraft dropped 84 loads of saltwater on the bushfire.





That’s 250,000 litres or one 3000-litre drop per aircraft every five minutes. pic.twitter.com/tSNTUDGaGc

— Qld Fire & Emergency (@QldFES) November 28, 2020