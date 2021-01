DIRECT - Coronavirus : 25.379 nouveaux cas et 291 morts en France en 24 heures

La nouvelle année démarre sous la pression de la pandémie de coronavirus et de nombreux pays, dont la France, durcissent les restrictions. Les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins ont de leur côté été refroidis par la lenteur de la campagne de vaccination.

20h57

Le Royaume-Uni a recensé mercredi 1.041 décès supplémentaires, le bilan quotidien dépassant le millier de décès pour la première fois depuis avril.

20h30

Les remontées mécaniques ne rouvriront pas jeudi en France.

19h51

25.379 nouveaux cas et 291 morts ont été enregistrés en France ces 24 dernières heures, indique ce soir Santé Publique France.

19h21

Plus d'un million d'habitants de l'Union européenne ont reçu une dose de vaccin contre le Covid-19, les Danois, les Allemands et les Italiens faisant la course en tête, selon un bilan établi mercredi par l'AFP. Depuis le début de la campagne de vaccination européenne fin décembre, au moins 1,1 million de personnes, soit environ 0,2% de la population de l'Union, ont reçu une dose du vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech, le seul actuellement administré dans l'UE. Un deuxième vaccin, celui de l'américain Moderna, a été autorisé par Bruxelles ce mercredi.

19h19

Le Portugal a enregistré mercredi un nombre record de 10.000 nouvelles contaminations par le coronavirus en 24 heures, a annoncé l'autorité sanitaire nationale tandis que le gouvernement s'inquiète de voir les hôpitaux subir une "énorme pression".

Le président de la République, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, n'aura en revanche passé que quelques heures en "isolement préventif" après qu'un membre de son entourage a été testé positif au Covid-19.

18h13

Le Liban a recensé mercredi 4.166 nouvelles contaminations au Covid-19, un record quotidien depuis le début de la pandémie dans le pays où les hôpitaux rechignent désormais à accueillir de nouveaux patients, faute de place.

Des pics quotidiens ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© enregistrĂ©s rĂ©cemment --dont plus de 3.500 nouveaux cas le 31 dĂ©cembre-- poussant le gouvernement Ă annoncer un reconfinement Ă partir de jeudi et jusqu'Ă fin janvier.Â

Selon le ministère libanais de la SantĂ©, 4.166 nouveaux cas, dont 21 dĂ©cès, ont Ă©tĂ© recensĂ©s mercredi, portant le bilan officiel Ă près de 200.000 cas de nouveau coronavirus depuis fĂ©vrier 2020, dont 1.537 dĂ©cès, dans le pays de quelque six millions d'habitants, dont près de 1,5 million de rĂ©fugiĂ©s. Â

16h56

Bruxelles a autorisé mercredi le vaccin anti-coronavirus du laboratoire américain Moderna, le deuxième à être avalisé dans l'UE, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sur Twitter.

Le vaccin avait peu avant reçu le feu vert de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Celui de l'alliance de l'Américain Pfizer et de l'Allemand BioNTech est autorisé depuis le 21 décembre dans l'UE.

16h01

Le Portugal a enregistré mercredi un nombre record de 10.000 nouvelles infections au coronavirus en 24 heures, a annoncé l'autorité sanitaire nationale alors que le gouvernement a reconnu que les hôpitaux du pays étaient sous "forte pression".

Considéré cas contact, le président de la République, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, a dû se placer en isolement à moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle du 24 janvier, pour laquelle il est donné largement favori, a annoncé son cabinet.

15h28

13h35

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné mercredi son feu vert au vaccin du laboratoire américain Moderna contre le coronavirus, le deuxième vaccin auquel elle donne son accord pour utilisation dans l'Union européenne.

"L'EMA a recommandé d'accorder une autorisation conditionnelle de mise sur le marché pour le vaccin contre le Covid-19 de Moderna pour prévenir la maladie chez les personnes âgées de plus de 18 ans", selon un communiqué de l'autorité européenne de régulation pour les médicaments, basée à Amsterdam.

12h23

Trois nouveaux cas de coronavirus ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s Ă Manchester City, le gardien de but Scott Carson, le jeune milieu de terrain Cole Palmer et un membre de l'encadrement.Â

10h59

Une soignante a reçu le premier vaccin contre le Covid-19 aux Pays-Bas, dernier pays de l'UE à lancer sa campagne de vaccination au milieu de vives critiques sur la lenteur du processus.

10h24

Des doses de vaccins contre le Covid sont arrivées en Guadeloupe, pour desservir l'archipel et l'île de Saint-Martin, et dans certains cas par voie aérienne en fonction des besoins, a indiqué l'Agence régionale de santé (ARS).

09h34

La Chine a indiqué que les négociations se poursuivaient avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), alors qu'une équipe qui devait enquêter sur l'origine de la pandémie ne dispose toujours pas de tous les visas nécessaires.

05h37

Les principaux axes routiers menant à Shijiazhuang étaient coupés mercredi matin, alors que les autorités chinoises s'efforçaient d'endiguer un foyer de coronavirus apparu dans cette grande ville proche de Pékin. Dix autoroutes conduisant à la cité située à 300 km au sud de la capitale étaient fermées, ainsi qu'une gare routière, afin d'empêcher la contagion de se répandre à l'extérieur de la ville.

04h00

L'Agence européenne des médicaments (EMA) reprend mercredi son évaluation du vaccin Moderna contre le Covid-19, sous la pression des pays de l'Union européenne confrontés à une recrudescence des contaminations et aux lenteurs des vaccinations.

02h49

La Colombie a accordé mardi une autorisation d'urgence au vaccin contre le Covid-19 développé par l'alliance Pfizer/BioNTech, a annoncé le président Ivan Duque, avec une campagne de vaccination devant commencer en février.

02h35

es Etats-Unis ont déploré mardi un nouveau record de décès sur 24 heures avec plus de 3.930 morts, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins qui font référence. Dans le même temps, le pays a enregistré plus de 250.000 nouvelles contaminations, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l'AFP des chiffres de l'université, actualisés en continu.

01h01

L'ONG de défense des droits humains Amnesty International a appelé Israël à fournir des vaccins contre le Covid-19 aux Palestiniens en Cisjordanie occupée et à Gaza, affirmant que l'Etat hébreu y était obligé par le droit international. L'Autorité palestinienne en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 où vivent 2,8 millions de Palestiniens, n'a pas publiquement demandé d'assistance à Israël pour la fourniture de vaccins.