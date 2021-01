Impeachment, 25e amendement... Ce qui menace Donald Trump après l'invasion du Capitole

Responsable mais pas coupable ? Après les scènes de violence et l’entrée par la force de manifestants au sein du Capitole américain, tous les yeux sont tournés vers Donald Trump. Après avoir incité, dans un discours, ses soutiens à se rendre devant le bâtiment, le chef de l’Etat leur a finalement demandé de rentrer chez eux, sans pour autant condamner leur comportement. De quoi le poursuivre en justice ?

C’est la deuxième fois en quelques jours qu’une destitution est envisagée pour le 45ème président des Etats-Unis. Ses opposants et certains républicains lui reprochaient un abus de pouvoir lorsqu’il avait fait pression sur un responsable local de Géorgie pour que celui-ci «trouve» les votes dont il avait besoin pour renverser le résultat de l’élection présidentielle. Cette fois-ci, ils lui reprochent de ne pas avoir protégé la Constitution des Etats-Unis, ce qui est son rôle premier en tant que pensionnaire de la Maison Blanche. Ils estiment qu’en encourageant les manifestants à se rendre au Capitole, et en ne leur demandant que très tardivement de rentrer chez eux, il est responsable d’une tentative de coup d’Etat. Au moment des faits, le Sénat était en effet en train de certifier la victoire de Joe Biden lors de la dernière élection présidentielle.

Mais comme pour le scandale du coup de téléphone en Géorgie, si rien n’est impossible, le timing semble trop serré pour organiser une destitution de Donald Trump. Joe Biden prendra sa place le 20 janvier prochain, ce qui laisse moins de deux semaines pour faire voter la chambre des Représentants, puis organiser un procès au Sénat, dans lequel les deux tiers des membres doivent le condamner. Cela n’a pas empêché la jeune progressiste Ilhan Omar d’annoncer sur son compte Twitter qu’elle en train de mettre au point des articles préliminaires à la destitution.

I am drawing up Articles of Impeachment.





Donald J. Trump should be impeached by the House of Representatives & removed from office by the United States Senate.





We can’t allow him to remain in office, it’s a matter of preserving our Republic and we need to fulfill our oath.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 6, 2021