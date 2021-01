Pro Trump, ancienne militaire… Tout savoir sur Ashli Babbitt, la femme abattue au Capitole

Le Capitole, symbole du pouvoir américain, a été envahi mercredi par de nombreux manifestants pro Trump. L’une d’eux a été abattue par les tirs de la police, qui protégeait les lieux et les élus. Elle a été identifiée comme étant Ashli Babbitt.

Partisane du président Donald Trump, elle était originaire de la région de San Diego, au sud de la Californie, rapportent les médias américains. Elle avait ainsi fait le déplacement jusqu’à Washington, afin de défendre son candidat et refuser l’élection du futur président Joe Biden.

Déterminée, elle avait répondu mardi sur les réseaux sociaux à une personne du mouvement pro Trump qui se plaignait de l’annulation de son vol pour la capitale que «rien ne nous arrêtera… Ils peuvent essayer et essayer mais la tempête est là et elle descend sur (Washington) DC dans moins de 24 heures… Du noir vers la lumière».

Nothing will stop us....they can try and try and try but the storm is here and it is descending upon DC in less than 24 hours....dark to light!

— CommonAshSense (@Ashli_Babbitt) January 5, 2021