Vidéo : un policier noir pourchassé par des partisans de Donald Trump dans le Capitole

Une scène glaçante. Lors de l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump mercredi à Washington, un policier noir s'est retrouvé seul à l'intérieur du bâtiment face à cette foule agressive de militants. Ce face-à-face tendu a été filmé et publié sur les réseaux sociaux par un journaliste américain.

«Voici le moment effrayant où les manifestants sont entrés dans le bâtiment depuis le premier étage et ont fait leur chemin à l'extérieur de la chambre du Sénat», a tweeté Igor Bobic, reporter politique au HuffPost.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK

— Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021