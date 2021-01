DIRECT - Coronavirus : 171 morts et 20.177 cas recensés ces dernières 24 heures en France

La nouvelle année démarre sous la pression de la pandémie de coronavirus. Les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins ont de leur côté été refroidis par le lent démarrage de la campagne de vaccination.

20H06

D'après le dernier bilan de Santé Publique France, le pays compte 20.177 nouveaux cas de coronavirus et 171 morts ces dernières 24 heures.

19H27

La ville de Strasbourg compte ouvrir dès le 18 janvier un centre de vaccination municipal pour commencer à vacciner contre le Covid-19 les personnes âgées et lance un appel aux soignants libéraux pour pouvoir accélérer la vaccination.

18H09

Le gouvernement de la Principauté monégasque a décidé d'avancer son couvre-feu à 19H00 dès lundi, entraînant la fermeture le soir des restaurants face à des signaux épidémiques qui ont «viré à l'orange», a-t-il indiqué samedi au cours d’une conférence de presse.

17H27

Le Royaume-Uni a recensé samedi près de 60.000 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, ce qui porte le nombre total des personnes testées positives depuis le début de la pandémie à plus de trois millions, sur fond de propagation d'un variant plus contagieux du virus.

Pays le plus endeuillé d'Europe par le Covid-19, le Royaume-Uni a aussi enregistré 1.035 morts supplémentaires de la maladie en 24 heures, portant le bilan total à 80.868 décès dans les 28 jours suivant un test positif, selon le ministère de la Santé.

17H16

21 cas du variant britannique ont été détectés dans un cluster familial «élargi» dans les Bouches-du-Rhône, a annoncé la préfecture.

17H11

Le pape François a annoncé samedi qu'il se ferait vacciner «la semaine prochaine», dans un entretien avec la chaîne italienne de télévision Canale 5, estimant que l'opposition au vaccin contre le Covid traduit un «négationnisme suicidaire».

«La semaine prochaine, nous commencerons à le faire ici (au Vatican, NDLR) et j'ai pris rendez-vous, il faut le faire», dans cet entretien qui doit être diffusé dimanche soir mais dont quelques extraits ont été communiqués aux médias. Face au vaccin, «il y a un négationnisme suicidaire que je ne saurais pas expliquer, mais aujourd'hui il faut se faire vacciner».

16H52

Malgré l'opposition des élus locaux, le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé samedi que le couvre-feu dans le département serait avancé à 18H00 à partir de dimanche, après la découverte notamment d'un cluster de porteurs du variant britannique du virus à l'origine du Covid-19.

«Cette décision est en particulier justifiée par la détection d’un cluster familial élargi dans le département avec une souche du variant issu du Royaume-Uni», écrit le préfet Christophe Mirmand dans un communiqué. Sur 46 personnes contact, 21 ont été testées positives.

16H24

La reine Elizabeth II et son époux le prince Philippe ont reçu samedi leur première injection de vaccin contre le nouveau coronavirus, a annoncé Buckingham Palace.

La monarque, âgée de 94 ans, et son époux, 99 ans, «ont reçu aujourd'hui leur vaccin contre le Covid-19», a déclaré un porte-parole. Le couple royal a ainsi rejoint les quelque 1,5 millions de personnes ayant déjà reçu leur première injection au Royaume-Uni.

13H31

Le gouvernement souhaite avancer le couvre-feu dans «huit» nouveaux départements, a annoncé samedi le Premier ministre Jean Castex, défendant des «mesures difficiles mais nécessaires» face aux «contestations» qu'elles suscitent, notamment à Marseille.

Il n'a pas précisé quels départements étaient concernés sur la dizaine précédemment évoquée. A la mi-journée samedi, selon les informations recueillies par l'AFP auprès des préfectures, le couvre-feu sera avancé à 18H00 dimanche dans cinq départements (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Allier, Cher, Côte d'Or).

La Haute-Savoie conserve, elle, l'horaire de 20H00. Des décisions sont encore attendues pour les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et l'Yonne. A Marseille, faisant fi des clivages politiques, la mairie, à gauche, et la région, à droite, ont dénoncé d'une même voix l'avancement du couvre-feu.

«En réalité, nous appliquons à Marseille, les mêmes critères que nous appliquons ailleurs. Chacun a conscience que l'épidémie ne faiblit pas ou qu'elle se renforce au contraire différemment dans certaines zones du territoire. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques jours, nous avons souhaité un effet anticipé de l'heure de démarrage du couvre-feu. Donc ça sera le cas dans huit départements supplémentaires», a souligné Jean Castex lors d'un déplacement à Tarbes.

13H18

Après le Bas-Rhin, le couvre-feu est avancé à 18H00 à partir de dimanche dans le Haut-Rhin, le Cher et en Côte-d'Or en raison de l'accélération de l'épidémie de Covid-19 dans ces départements, a-t-on appris samedi auprès des préfectures concernées. Afin «d’enrayer le plus rapidement le nombre de nouvelles contaminations», le préfet du Cher a avancé à 18H00 le couvre-feu sur l’ensemble du département à compter du dimanche 10 janvier.

Quinze départements connaissent déjà ce couvre-feu avancé depuis une semaine et le gouvernement a annoncé vendredi son extension possible dans dix autres départements.

«Avec un taux d’incidence de 243,60 pour 100.000 habitants et un taux de positivité de 10,80 %, la situation sanitaire du Cher demeure extrêmement préoccupante», écrit la préfecture dans un communiqué. En vertu de cet arrêté, les commerces devront fermer à 18H00 et la vente à emporter sera interdite après cette heure. Les livraisons à domicile restent toutefois possibles.

10h21

Plus des trois quarts des personnes hospitalisées pour Covid-19 souffraient encore d'au moins un symptôme six mois après être tombé malades, selon une étude publiée samedi qui souligne la nécessité de poursuivre la recherche sur les effets persistants du coronavirus.

La fatigue ou la faiblesse musculaire sont les symptômes les plus courants. Troubles du sommeil, anxiété ou dépression ont également été constatés, selon l'étude, parue dans la revue The Lancet, incluant plus d'un millier de patients de la ville chinoise de Wuhan.

07H51

La troisième ville d'Australie, Brisbane, a entamé samedi son premier jour de confinement, décrété par les autorités après la découverte d'un premier cas du variant britannique du Covid-19.

Dans les rues de la ville, seules quelques rares personnes masquées étaient visibles, les deux millions d’habitants du Grand Brisbane étant seulement autorisés à sortir de chez eux pour des achats de première nécessité.

Les autorités ont décrété vendredi soir un confinement immédiat de trois jours après la confirmation de la contamination de l'employé d'un hôtel accueillant des personnes placées en quarantaine.

Elles ont par ailleurs émis une alerte à l'intention des passagers d'un vol arrivé à Brisbane en provenance de Melbourne au début du mois, après qu'une femme, déjà à l'isolement, eut été testée positive au variant britannique.