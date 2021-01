Invasion du Capitole : Arnold Schwarzenegger brandit l'épée de Conan pour critiquer Donald Trump

L'ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger a tiré un bilan amer de l'invasion du Capitole, dans une vidéo émouvante publiée sur les réseaux sociaux.

S'en prenant vivement aux émeutiers et à Donald Trump, il n'a pas hésité à brandir l'épée du film Conan le Barbare, pour faire un parallèle avec la démocratie américaine : «Plus vous forgez une épée, plus vous la renforcez. Notre nation a été forgée par les crises. Plus vous la frappez fort, plus elle se renforcera.»

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5

— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021