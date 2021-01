Les corbeaux de 4 mois sont aussi intelligents que les singes adultes

Petit mais très futé. Une étude récente réalisée en Allemagne révèle que les capacités cognitives des corbeaux, c'est-à-dire l'ensemble des processus mentaux qu'ils mettent en oeuvre comme la mémoire et le langage, et par là même toute leur intelligence, est comparable à celle des chimpanzés adultes.

Réalisés par l'université d'Osnabrück (Basse-Saxe), et rendus publics en décembre dernier avant d'être relayés dans la presse, ces travaux, expliquent le docteur Simone Pika, sont peut-être les plus avancés en la matière.

Pour évaluer l'intelligence des corbeaux, cette scientifique et son équipe ont ainsi mis à l'épreuve plusieurs de ces oiseaux, dont certains âgés de seulement 4 mois.

