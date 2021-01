Voici le top 10 des passeports qui permettent de voyager dans le plus de pays sans visa en 2021

Chaque année, le Henley Passport Index établit un classement des passeports les plus «puissants», c'est-à-dire ceux qui permettent à leurs détenteurs de se déplacer à travers le monde sans visa, à l'exception notable des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Dévoilé le 5 janvier 2021, ce palmarès voit le Japon occuper la première place pour la quatrième année consécutive.

Réalisé depuis 2006 par Henley & Partners, cabinet de conseil en citoyenneté mondiale basé à Londres, le Henley Passport Index est le résultat de l'analyse des données fournies par l'Association internationale du transport aérien international (IATA) qui prend en compte 199 passeports et 227 destinations de voyage.

Chaque passeport est noté sur le nombre total de destinations auxquelles son titulaire peut accéder sans visa. Comme indiqué par CNN, il est mis à jour en temps réel tout au long de l'année, au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des changements de politique en matière de visa. Cependant, ce classement ne tient pas compte des restrictions temporaires de libre circulation liées au Covid-19.

Les pays dE LA ZONE asie-pacifique grands gagnants du classement

Pour la quatrième année consécutive, le passeport japonais se hisse à la première place du Henley Passport Index. Il permet à son détenteur d'entrer dans 191 pays sans visa. A noter que le Japon fait partie de la cinquantaine de pays qui n'acceptent qu'une seule appartenance nationale. Le podium est complété par Singapour, en seconde position puis sur la troisième marche on retrouve un autre pays asiatique, la Corée du Sud ex aequo avec l'Allemagne.

Dans son communiqué de presse, le cabinet Henley & Partners souligne la montée en puissance des pays de la zone Asie-Pacifique au détriment des Etats-Unis et des pays européens. «Au cours des seize années d'existence du classement, les premières places étaient traditionnellement détenues par les pays de l'UE, le Royaume-Uni ou les Etats-Unis. Et les experts estiment que la montée en puissance des pays de la zone Asie-Pacifique va encore se renforcer car elle comprend certains des premiers pays qui commencent à se relever de la pandémie», indique le cabinet Henley& Partners.

En recul de deux places par rapport au classement précédent, le passeport français se classe à la sixième place et permet de voyager librement vers 186 destinations. Occupant les trois dernières places du Henley Passport Index, on trouve la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan, qui fait office de lanterne rouge. Munis du passeport émis par leur pays respectifs, les citoyens syriens, irakiens et afghans ne peuvent qu'accéder respectivement qu'à 29, 28 et 26 pays sans visa.

Voici ci-dessous le top 10 des passeports les plus «puissants» selon le Henley Passport Index.

JAPON (191 pays accessibles sans visa)

SINGAPOUR (190)

ALLEMAGNE, CORée DU SUD (189)

FINLANDE, ITALIE, LUXEMBOURG, ESPAGNE (188)

AUTRICHE, DANEMARK (187)

FRANCE, IRLANDE, PAYS-BAS, PORTUGAL, SUèDE (186)

BELGIQUE, NOUVELLE-ZéLANDE, NORVèGE, SUISSE, ROYAUME-Uni, ETATS-UNIS (185)

AUSTRALIE, République tchèque, grèce, malte (184)

CANADA (183)

HONGRIE (182)

Pour voir l'ensemble du classement, cliquez ici.

Le Henley Passport Index n'est pas le seul classement du «pouvoir» des passeports. Il en existe d'autres comme le Passport Index d'Arton Capital, cabinet de conseil en citoyenneté mondiale installé à Montréal. Le Passport Index prend en compte les passeports de 193 pays membres des Nations Unies et de six territoires (Taïwan, Macao, Hong Kong, le Kosovo, les Territoires palestiniens et le Vatican). Pour 2021, il a classé en première position l'Allemagne avec 134 pays accessibles sans visa grâce à son passeport national.