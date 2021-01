Mike Pence refuse le 25ème amendement : un poids de moins pour Donald Trump

Les nuages commencent-ils à s'écarter pour Donald Trump. Alors que le mot destitution est certainement le plus prononcé par les médias et les élus de Washington D.C depuis le 6 janvier et l'invasion du Capitole, le président a obtenu un petit répit.

En effet, son vice-président Mike Pence a refusé d'invoquer le 25ème amendement pour destituer Donald Trump. Il aurait pu prendre sa place s'il avait avec lui l'accord d'une majorité de membres du cabinet présidentiel. Mais l'ancien sénateur de l'Indiana a expliqué dans une lettre rendue publique qu'il ne voyait dans cette mesure qu'une manière d'accentuer les tensions dans le pays. «Au milieu d'une pandémie mondiale, de difficultés économiques pour des millions d'Américains et des événements tragiques du 6 janvier, le temps est venu pour nous de se rassembler, le temps est venu de guérir», écrit-il.

BREAKING: In a letter to Speaker Pelosi, VP Pence says he will not invoke the 25th Amendment.





"I do not believe that such a course of action is in the best interest of our Nation or consistent with our Constitution," he says. pic.twitter.com/pLRuKlLEHc

