Coronavirus : quel est l’objectif de l’enquête de l’OMS en Chine qui débute aujourd’hui ?

Une équipe d’experts de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est arrivée en Chine ce jeudi, plus précisément à Wuhan, le berceau de l’épidémie de coronavirus. Au début réticente quant à cette intervention de l’OMS, la Chine a finalement accepté de recevoir l’organisation sur son territoire pendant plusieurs semaines. Avec pour objectif de déterminer l’origine de la pandémie de Covid-19.

Les treize scientifiques sont soumis à une quarantaine de deux semaines dès leur arrivée sur le sol chinois, et devront être testés plusieurs fois avant de pouvoir circuler librement. Parmi ces scientifiques, venus d'une dizaine de pays différents, deux d’entre eux sont encore retenus à Singapour pour des examens supplémentaires, car des tests ont révélé la présence d’anticorps du Covid-19 dans leur organisme, a déclaré l’organisation sur Twitter aujourd’hui.

Two scientists are still in #Singapore completing tests for #COVID19. All team members had multiple negative PCR and antibody tests for COVID-19 in their home countries prior to traveling.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2021