Jack Ma : après plusieurs mois de silence, le milliardaire réapparaît et encense Pékin

Il n'avait plus été vu publiquement depuis plusieurs mois. Le fondateur d'Alibaba Jack Ma a fait une apparition remarquée ce mercredi 20 janvier, lors d'un entretien vidéo avec un groupe d'une centaine d'enseignants chinois de zones rurales dans le cadre de ses activités de mécénat.

Au coeur de nombreuses rumeurs, le milliardaire chinois, dont la fondation a pour objet d'améliorer les conditions d'éducation des jeunes chinois, est apparu dans une pièce difficilement identifiable, souriant et détendu. Lors de son intervention, il a vanté les efforts du régime communiste pour éradiquer la grande pauvreté, projet phare du président Xi Jinping.

«La Chine (...) est entrée dans une nouvelle phase de développement et progresse vers la prospérité commune», s'est-il félicité. Cette apparition a immédiatement rassuré la Bourse de Hong Kong, où le titre Alibaba a pris 8,52% sur la séance, terminant à 265 dollars HK.

Ma, who used to be an English teacher and founder of #Alibaba, also gives wishes to village teachers via a video on Wednesday, saying usually the activity is held in Sanya in southern Hainan but this year, due to #Covid19 it has to be done via video conference. pic.twitter.com/yfi7oPB5Sb

