Italie : Mario Draghi accepte le poste de Premier ministre

L'ancien président de la BCE Mario Draghi a a accepté le poste de Premier ministre, proposé par le président de la République Sergio Mattarella après la démission de Giuseppe Conte.

Il prêtera serment ce samedi et demandera la confiance du Parlement en début de semaine prochaine.

Dans la foulée de sa nomination, Mario Draghi a annoncé la composition de son gouvernement. Ainsi, le poste poste clé de ministre de l'Economie et des Finances est revenu à un homme de confiance, Daniele Franco, actuel numéro deux de la Banque d'Italie et ancien conseiller à la Commission européenne. Il confirmé Luigi Di Maio, haut responsable du Mouvement populiste 5 Etoiles (M5S), au poste de ministre des Affaires étrangères, la technocrate Luciana Lamorgese au poste de ministre de l'Intérieur et Roberto Speranza, du petit parti de gauche LEU, au poste de ministre de la Santé.

«Super Mario» a également annoncé son intention de créer un «super-ministère» de la Transition écologique avec à sa tête le physicien reconnu Roberto Cingolani.

Sortir le pays de la crise

Le gouvernement de Mario Draghi aura désormais la lourde tâche de sortir l'Italie de la grave crise économique dans laquelle est plongée. Lourdement touché par la pandémie de coronavirus, le pays a enregistré en 2020 l'une des pires chutes du PIB de la zone euro, avec une chute de 8,9%.

A voir aussi