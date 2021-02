Birmanie : les manifestants risquent jusqu'à 20 ans de prison

Deux semaines après le coup d'Etat militaire en Birmanie, qui y a fait naître un mouvement de contestation inédit, la répression de la junte contre les manifestants se durcit. Dimanche, l'armée au pouvoir a amendé le code pénal, de façon à ce que les protestataires risquent désormais jusqu'à 20 ans de prison.

Si les nouvelles lois ne visent pas explicitement les manifestants pro-démocratie, elles les ciblent dans les faits. L'incitation à la haine du gouvernement ou de l'armée ou l'entrave au travail des forces de sécurité engagées dans la préservation de la stabilité de l'Etat sont désormais passibles de 20 ans de prison.

Les personnes reconnues coupables d'entrave aux forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions risquent sept ans d'emprisonnement, et trois ans pour des faits de diffusion de la peur ou de fausses nouvelles, ou d'agitation contre des employés du gouvernement, selon les amendements publiés sur un site web militaire ce lundi.

«C'est comme si les généraux avaient déclaré la guerre au peuple birman», a tweeté dimanche Tom Andrews, rapporteur spécial de l'ONU pour la Birmanie, citant des exemples de la répression à grande échelle que mène le régime militaire : «raids nocturnes; nombreuses arrestations; droits supprimés; coupure d'internet; convois militaires déployés.» «A l'attention des généraux : vous serez tenus pour responsables», a-t-il averti, alors qu'environ 400 personnes ont été arrêtées depuis le putsch du 1er février.

It's as if the generals have declared war on the people of Myanmar: late night raids; mounting arrests; more rights stripped away; another Internet shutdown; military convoys entering communities. These are signs of desperation. Attention generals: You WILL be held accountable. pic.twitter.com/lf6mBq5vPH

