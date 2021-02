Vidéo : une Birmane fait sa gymnastique sans voir le coup d'Etat derrière elle

Des images surréalistes. Une jeune Birmane a publié une vidéo sur Facebook lundi, dans laquelle on la voit faire sa gymnastique en plein air, dans la capitale Naypyidaw, sans se rendre compte que derrière elle se joue un coup d'Etat militaire.

Dans cette séquence de plus de trois minutes, devenue virale après avoir été partagée par plusieurs comptes sur Twitter (près de 14 millions de vues sur ce réseau social), la jeune femme, du nom de Khing Hnin Wai, multiplie les exercices de cardio, sur fond de musique électro.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021