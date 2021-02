Les soldats LGBT+ exclus de l'armée britannique pourront réclamer leurs médailles

Jusqu'à un changement de législation en 2000, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres n'étaient pas admises dans les rangs de l'armée britannique. Selon le Guardian, 200 à 250 soldats ont ainsi été renvoyés chaque année en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre, perdant leurs médailles dans la foulée.

Or, ce mardi 16 février, le ministère de la Défense a annoncé qu'ils pourraient les récupérer. Sur Twitter, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s'est félicité de pouvoir ainsi s'attaquer «à un tort historique» en réparant une «très grande injustice».

Those who serve in our Armed Forces deserve every recognition for their service. It was a very great injustice that this was denied to some members simply because of their sexuality. I hugely welcome the fact we can now address this historic wrong. https://t.co/JRfC1TeJhQ

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 16, 2021