Elle met son mari à la porte pour avoir rejeté leur fils homosexuel

Après avoir découvert que son mari avait chassé son fils gay, une mère de famille a pris la défense de ce dernier et expulsé son mari de la maison.

«Mon fils de 15 ans a fait son coming out hier à mon mari, et mon mari l'a mis à la porte, alors que j'étais au travail», a-t-elle raconté, sous le pseudo «CountryMamaLynn», sur le forum de discussion Reddit. Après un coup de téléphone paniqué de son fils, elle a quitté précipitemment son poste pour conduire jusqu'à la maison, et découvrir son fils «au bord du trottoir», ses affaires disséminées partout. Très en colère contre son mari «sur le point de devenir son ex», la mère de famille s'est emportée. «J'ai dit à ce bâtard que s'il n'agissait pas comme un homme en soutenant son fils, il pouvait aller se faire voir et trouver quelqu'un d'autre pour payer ses factures», a-t-elle expliqué.

Elle a ensuite récupéré les affaires de son fils et s'est rendue avec lui dans un hôtel, en attendant d'être logée chez ses parents.

LE MARI EVINCE DU FOYER



«CountryMamaLynn» a ensuite sollicité la communauté Reddit pour déterminer un plan d'action. «J'ai suivi vos conseils», a-t-elle écrit. «Cet abruti sera hors de la maison dans quelques jours et mon fils sera de retour à l'intérieur». Après une conversation par téléphone, l'ancien couple s'est retrouvé devant le domicile pour un échange tendu. Mark, le père et mari éconduit, lui a assuré qu'il «faisait déjà l'amour avec une autre femme et n'avait pas besoin d'elle». Il a ensuite pleuré pendant de longues heures, en la suppliant de l'autoriser à revenir, avant de finalement quitter les lieux. «Mon fils et moi avons désormais beaucoup d'espace dans la maison», a-t-elle commenté.

Désireuse de soutenir son fils, «MamaLynn» lui a acheté «un lot d'accessoires aux couleurs de la Pride». L'adolescent vit une histoire d'amour avec un garçon depuis sept mois. «Je vais le rencontrer en visio demain et je suis toute excitée», s'est émue la mère.

La discussion Reddit a disparu, mais elle a été enregistrée sous la forme de captures d'écran sur Twitter.