L'épouse de Kim Jong-un réapparaît en public, un an après avoir disparu

L'épouse du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Ri Sol Ju, est apparue hier dans les médias d'État pour la première fois depuis plus d'un an, rejoignant son mari lors d'un concert au Théâtre des arts de Mansudae, à Pyongyang, qui commémorait la naissance du père et prédécesseur de ce dernier, Kim Jong Il.

Le journal officiel du Parti des travailleurs au pouvoir, Rodong Sinmun, a publié des photos du couple tout sourire lors de l'événement. L'anniversaire de la naissance du deuxième de la dynastie des Kim est connu comme le «jour de l'étoile qui brille», l'un des jours fériés les plus importants du calendrier nord-coréen.

«Quand le secrétaire général est entré dans l'auditorium du théâtre avec sa femme Ri Sol Ju au son d'une musique d'accueil, tous les participants les ont acclamés en criant 'Hourra'», rapporte l'agence officielle KCNA.

La fin des rumeurs

Ri Sol Ju avait souvent accompagné Kim Jong-un à des événements publics majeurs, mais n'avait pas été vue depuis janvier 2020 lors d'un événement pour les vacances du Nouvel An lunaire, alimentant les spéculations sur sa santé et sur une potentielle grossesse.

Le service national de renseignement de Corée du Sud (NIS) a déclaré mardi aux législateurs que Ri semblait s'être abstenue d'activités extérieures pour éviter d'attraper le coronavirus, et qu'elle passait du temps à jouer avec ses enfants. Le NIS pense que le couple a eu trois enfants. Un trio peu connu publiquement.

La Corée du Nord a fermé ses frontières au début de l'année dernière pour tenter de se protéger de la pandémie apparue dans la Chine voisine. Le dirigeant a plusieurs fois affirmé que son pays était épargné par le coronavirus, ce dont les experts étrangers doutent.

Contrairement à plusieurs événements précédents, personne, sur les photographies publiées par Rodong Sinmun, ne portait de masque ou ne maintenait des mesures de distanciation sociale.

Ancienne chanteuse à succès, Ri Sol Ju est apparue au grand public dans l'entourage de Kim Jong-un en 2012.

