Une maladie inconnue tue 15 personnes en République démocratique du Congo

Des décès qui interrogent. Quinze personnes, âgées entre 60 et 80 ans, sont mortes en février en République démocratique du Congo, frappée par une maladie encore non identifiée.

Le mystérieux mal sévit depuis un mois dans la province du Kwango, dans l’Ouest du pays. «Le malade commence par avoir des maux de tête, puis des douleurs partout, de la fièvre, puis des complications respiratoires», avant de décéder, a expliqué le gouverneur de la province.

«Le ministre provincial de la Santé, le médecin chef de zone de santé de Kasongo-Lunda ainsi que des épidémiologistes venus de Kinshasa sont à pied d'œuvre. Ils ont déjà prélevé des échantillons à envoyer à l'INRB (Institut national de recherche biomédicale)», afin d'identifier cette maladie, a-t-il ajouté à l'AFP.

Deux épidémies, le Covid-19 et le Chikungunya, sont signalées dans cette cité frontalière de l'Angola, située à 250 km au sud-est de Kinshasa et dépourvue d'infrastructures sanitaires viables. Le personnel de santé de cette cité se plaint d’ailleurs de ne pas recevoir régulièrement de salaires, alors que l'accès aux soins médicaux est rendu difficile à cause de son coût élevé par rapport au niveau de vie de la population, principalement des agriculteurs aux très faibles revenus.

