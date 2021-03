Les chiens de Joe Biden renvoyés de la Maison Blanche à cause de leur agressivité

Un séjour de courte durée. Un mois et demi après l'arrivée des Biden à la Maison Blanche, les deux bergers allemands familiaux ont été renvoyés dans le Delaware.

La raison de cette décision concernerait Major, le plus jeune des animaux, qui avait été adopté dans un refuge en 2018. Selon les médias américains, celui-ci aurait eu un comportement agressif à plusieurs reprises, notamment en aboyant sur des membres du personnel. Deux sources anonymes ont expliqué à CNN qu'un «incident de morsure» avait eu lieu, sans en dire plus.

Il retournera donc dans la maison familiale des Biden à Wilmington (Delaware). Le deuxième chien du président, Champ, a également fait le trajet, bien qu'aucun incident n'ait été répertorié le concernant. Âgé de 13 ans, il est réputé plus calme. Jill Biden avait expliqué récemment à NBC qu'elle était devenue «obsédée» par l'idée de réussir à intégrer ses deux animaux de compagnie à la Maison Blanche dans un contexte particulier. Leur rythme de vie a drastiquement changé, avec des dizaines de personnes autour d'eux tout au long de la journée.

Voir les deux bergers allemands quitter la Maison Blanche n'est pas totalement anodin. Il est en effet très courant pour les présidents d'amener un animal de compagnie, et en cela Donald Trump avait fait figure d'exception pendant son mandat. De plus, Major était le premier animal recueilli dans un refuge à s'installer dans le bâtiment officiel. Des symboliques qui disparaissent avec leur départ.

Not many people have Oval Office walk-in privileges. Happy to report that these two are on the list. pic.twitter.com/DRfr9hMsyW

— President Biden (@POTUS) February 23, 2021