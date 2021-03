DIRECT - Coronavirus : plus de 26.000 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures

Alors que la tension est toujours au plus haut dans les hôpitaux, notamment dans les territoires sous surveillance, l'espoir repose plus que jamais sur la vaccination. Suivez toute l'actualité sur l'évolution de la crise sanitaire.

20H02

Le nombre de malades du Covid en réanimation a encore augmenté dimanche, tandis que la pression hospitalière se maintient à un niveau élevé, selon les chiffres de Santé Publique France, qui font état de plus de 25.000 nouvelles contaminations.

Alors que le seuil des 4.000 malades Covid en réanimation ou soins intensifs a été franchi vendredi pour la première fois depuis fin novembre, ce nombre a encore légèrement augmenté en 24 heures, à 4.127 samedi, dont 188 nouvelles admissions. Plus d'un quart de ces patients en réa (1.134) se trouvent en Ile-de-France, où la situation, particulièrement préoccupante, pousse les autorités sanitaires à organiser des transferts de patients vers d'autres régions.

Avec 821 nouvelles hospitalisations en 24 heures dans tout le pays, il y a désormais 24.989 malades du Covid à l'hôpital en France, en légère augmentation par rapport à la veille.

140 nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital en 24 heures, portant le bilan total à 90.455 personnes mortes du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans les hôpitaux et les établissements de type Ehpad, dont 65.118 à l'hôpital. La barre des 90.000 avait été dépassée vendredi.

Le nombre de nouveaux cas de contamination s'est élevé à 26.343, contre 29.759 la veille et 21.825 il y a une semaine. Le taux de positivité (nombre de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées) reste à 7,4%.

17H43

La ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé avoir été testée positive au Covid-19, dans un message publié sur Twitter ce dimanche. «Je continuerai d’exercer mes fonctions à distance. Malgré quelques symptômes, je me porte bien», a-t-elle écrit.

12h30

Le président de l'Association des maires de France François Baroin veut confier aux maires le soin de "décider des modalités d'un reconfinement éventuel" ou du "couvre-feu".

"Je demande un réexamen de l'état d'urgence sanitaire pour permettre aux maires d'avoir un rôle actif dans la gestion et l'organisation des mesures de prévention sanitaires", a expliqué le maire (LR) de Troyes dans un entretien publié dimanche par Le Parisien.

"C'est à eux de décider des modalités d'un reconfinement éventuel, d'un couvre-feu et de son heure, de rouvrir ou de fermer les établissements qui reçoivent du public et ce, en lien avec le représentant de l'Etat et l'agence régionale de santé (ARS), en fonction de l'évolution locale du virus", a-t-il plaidé.

Il demande aussi que "les ARS soient coprésidées par les présidents de région".

10h45

Le gouvernement prévoit de procéder à "une centaine" d'évacuations sanitaires depuis l'Ile-de-France la semaine prochaine, a annoncé dimanche le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal qui avait évoqué dans un premier temps "plusieurs dizaines".

Il y aura "probablement une centaine" de transferts la semaine prochaine, a indiqué le secrétaire d'Etat qui assistait sur le tarmac d'Orly aux évacuations par avion médicalisé de deux patients de 33 et 70 ans de l'hôpital de Meaux, en partance pour le CHU de Bordeaux.

07h52

La vaccination anti-Covid était samedi au centre des préoccupations dans l'Union européenne, avec l'annonce d'une nouvelle baisse des livraisons du laboratoire AstraZeneca et l'appel à des discussions "le plus vite possible" lancé par cinq pays membres inquiets de disparités dans la distribution des doses.

L'image d'AstraZeneca est déjà écornée par les suspensions de son vaccin décidées cette semaine par le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Bulgarie après des cas graves de caillots sanguins, tandis que la Thaïlande a retardé sa campagne de vaccination.

La Norvège s'est en outre inquiétée samedi de cas d'hémorragies cutanées chez des personnes relativement jeunes ayant reçu une dose du vaccin AstraZeneca, même si aucun lien n'est encore établi avec le vaccin.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé vendredi qu'il n'y avait "pas de raison de ne pas utiliser" ce vaccin.

07H13

La France espère dépasser l'objectif des 10 millions de personnes vaccinées à la mi-avril, a déclaré le Premier ministre Jean Castex alors que le bilan des décès du Covid-19 dans le pays a dépassé vendredi le seuil des 90.000 morts.

06h59

La pandémie a fait plus de 2,64 millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 534.275 décès, suivis par le Brésil (277.102), le Mexique (193.851), l'Inde (158.446), et le Royaume-Uni (125.343).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.