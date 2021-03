Johnson & Johnson : les premières doses du vaccin attendues en France à la mi-avril

Tout juste autorisé dans l'Union européenne et dans l'Hexagone, le vaccin conçu par Janssen, filiale de l'entreprise Johnson & Johnson, est le seul à ne nécessiter qu'une seule injection. Selon Paul Stoffels, directeur scientifique du laboratoire américain, «les premières doses arriveront en France dans un mois».

Ce nouveau vaccin est le résultat du travail fourni par les chercheurs de Janssen, en collaboration avec ceux d'Harvard et les Instituts américains de la santé, consacrés à la recherche médicale. Il présente une efficacité moyenne de 66% et 85% sur les formes graves du Covid-19, des résultats en dessous de ceux de ses concurrents.

Johnson & Johnson announces that the World Health Organization has issued Emergency Use Listing for its single-shot #COVID19 vaccine developed by Janssen, marking an important step forward to ensuring global access. Read more: https://t.co/AJRTxxUSeG pic.twitter.com/7lSi7sgQR3

— Johnson & Johnson (@JNJNews) March 12, 2021