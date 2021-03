Vidéo : un passant poursuivi par un ours en Russie

Une scène que l'on ne peut voir qu'en Russie. Un ours échappé d'un zoo privé a été filmé pourchassant un passant dans les rues de Nijnevartovsk, une ville de Sibérie. La course-poursuite a été stoppée après qu'un bus a percuté l'animal.

Sur la séquence captée par des témoins, on peut voir l'imposant mammifère s'approcher d'un homme au téléphone, debout sur un trottoir enneigé. Ce dernier reste étonnamment calme, jusqu'à ce que l'ours le cogne avec sa tête au niveau des jambes.

Angry bear chases a man down the street of a chilly Siberian city





