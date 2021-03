Voici le pays le plus heureux du monde en 2021

Alors que l’année 2021 reste dans la continuité de 2020, c’est-à-dire plutôt morose, un pays semble hermétique à l’ambiance causée en partie par la crise sanitaire. Ce vendredi 19 mars, la Finlande a été désigné le pays le plus heureux du monde par le World Happiness Report.

Et ce n’est plus une nouveauté pour le pays nordique qui comptabilise sa quatrième année consécutive à la tête du classement. Avec un score de 7.842, la Finlande devance ainsi le Danemark, la Suisse, l'Icelande et les Pays-Bas, qui débarquent fraîchement dans ce top 5.

Cette année, l’Europe domine majoritairement le classement malgré la présence du coronavirus. Derrière l’Allemagne (7.155), le Royaume Uni (7.064) ou encore la Belgique (6.834), la France se retrouve en 21ème place du classement avec un score de 6.690. Un résultat plutôt optimiste puisqu’elle gagne deux points de plus que l’année dernière.

Cette étude est publiée depuis 2012 par les Nations Unies et utilise les sondages Gallup. Ces derniers questionnent les habitants des 150 pays du classement, sur leur propre niveau de bonheur. Ces résultats sont ensuite calculés en fonction du PIB et d’autres indices de corruption, de liberté individuelle et de solidarité.

Toutefois avec la pandémie qui frappe le monde depuis un peu plus d’un an, World Hapiness Report a dû prendre en compte le coronavirus. Un enjeu unique pour essayer de comprendre l'effet pandémique.

Dans son rapport la mesure du bonheur explique «s’être concentré sur les effets du Covid-19 et sur la façon dont les gens du monde entier s’en sont tirés». Et le facteur le plus favorable au bonheur qui est ressorti était la confiance des gens les uns envers les autres et en celle de leurs gouvernements.