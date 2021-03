Belgique : un soigneur du zoo Pairi Daiza gravement blessé par un panda géant

Ce samedi 20 mars, un accident a eu lieu au parc zoologique Pair Daiza, en Belgique. L’un des soigneurs du zoo a été attaqué par un panda géant, le blessant gravement à la jambe.

Il semblerait que ce soigneur se soit retrouvé en présence du panda de 4 ans, Tian Bao, dans un corridor réservé au personnel, et que l’animal l’aie attaqué à la jambe et au bras, selon les informations du média belge Sud Info.

D’autres soigneurs présents au moment des faits sont rapidement intervenus pour éloigner le panda et prendre en charge le blessé, qui a été transporté vers l’hôpital le plus proche. «Sous réserves d’examens complémentaires, son pronostic vital n’est pas engagé», a indiqué la direction du parc dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Le parc a également indiqué que les circonstances exactes de l’incident n’ont pas encore été déterminées, mais il affirme que des protocoles de sécurité très stricts sont en place pour protéger au mieux les soigneurs et les animaux : «Les plus stricts protocoles de sécurité appliqués à Pairi Daiza interdisent en effet tout contact direct entre humains et pandas géants dès lors que ces derniers atteignent l’âge de deux ans ou 70 kilos. Les Pandas géants sont en effet avant tout des ursidés, des animaux solitaires ne tolérant pas d’intrusion dans leur territoire, explique la direction du zoo. Le soigneur, présent auprès des Pandas géants depuis plusieurs années, connaissait ces procédures de sécurité.»

C’est la première fois qu’un incident de ce type se produit à Pairi Daiza, élu meilleur zoo d’Europe en 2020 pour la troisième fois consécutive.