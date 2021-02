Vidéo : un adorable panda s'amuse dans la neige

Difficile de ne pas fondre devant des images aussi attendrissantes. Une femelle panda du zoo de Washington, aux Etats-Unis, a été filmée ce week-end en train de s'amuser dans la neige. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la poudreuse l'a rendue très heureuse.

Comme l'expliquent les médias américains, les images ont été tournées ce dimanche 31 janvier après un épisode neigeux assez dense.

Pas de quoi effrayer pourtant - et bien au contraire - les pandas du zoo, en l'occurrence la femelle Mei Xiang et le mâle Tian Tian, qui ont enchaîné galipettes, roulades et autres dégringolades.

Mei Xiang semble de loin être celle qui s'est le plus amusée. C'est elle que l'on peut voir à l'image dévaler une colline la tête la première, ventre vers le ciel, bras et jambes tendus comme une étoile de mer.

D'après les chaînes locales, Xiao Qi Ji, le bébé issu du couple âgé de seulement 5 mois, a lui aussi découvert la neige, mais au bout de cinq petites minutes il a semblé que sa tanière lui manquait.

Un animal très protégé

Animal-phare et emblème de la Chine, le panda est très protégé par Pékin.

Aujourd'hui, on estime à seulement 1.864 le nombre de pandas vivant à l'état naturel, lorsqu'environ 600 vivent dans des zoos et centres d'élevage à travers le monde.

Huan Huan (femelle), Yuan Zi (mâle) et leur bébé Yuan Meng sont les 3 seuls pandas actuellement en France.

A noter enfin que Yuan Meng a une marraine de choix, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de Brigitte Macron, la première dame de France.

