De nombreux OVNI «difficiles à expliquer» ont été observés, selon l’ancien directeur du renseignement américain

Y a-t-il une vie extraterrestre quelque part dans l’univers ? C’est une question que l’on se pose tous, mais qui taraude l’esprit des services secrets américains. Invité par la chaine Fox News, John Ratcliffe, ancien directeur du renseignement sous Donald Trump, a indiqué qu’un rapport sur de nombreuses observations d’OVNI «difficiles à expliquer» serait bientôt publié.

Il affirme que les satellites et les avions de chasse américains ont capté bien plus d’objets volants non-identifiés que ce qui n’a été rendu public. John Ratcliffe a donc également indiqué que la plupart de ces phénomènes feraient partie d’un rapport sur les OVNI qui devrait être publié au mois de juin par le département américain de la Défense, rapporte le Guardian.

«Quand nous parlons d'observations, nous parlons d'objets qui ont été vus par des pilotes de la marine ou de l'armée de l'air, ou qui ont été captés par des images satellites, qui sont des actions difficiles à expliquer, des mouvements difficiles à reproduire, pour lesquels nous n'avons pas la technologie, ou objets qui voyageaient à une vitesse supérieure à celle du son sans déflagration supersonique», a expliqué l’ancien chef du renseignement.

John Ratcliffe a indiqué avoir voulu déclassifier ces informations – donc les rendre publiques – avant de quitter son poste avec l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis, mais n’en a pas eu l’occasion.

Une unité d'enquête sur les ovni

L’année dernière, le Pentagone avait ainsi déclassifié trois vidéos d’OVNI, datant de 2004 et 2015, captées par des caméras infrarouges d’avions de chasse de la marine américaine. On peut y observer des formes non-identifiées voler très rapidement dans le ciel avant de disparaitre.

Aux États-Unis, l’étude des OVNI est prise très au sérieux, et une unité d’enquête spécialisée de la marine américaine lui est même dédiée. Cette unité ne cherche pas à démontrer la présence d’autres formes de vie dans l’univers, mais surveille activement les avancées militaires et technologiques des puissances étrangères, qui restent les premiers ennemis potentiels des États-Unis, ou en tout cas, l’explication la plus rationnelle en cas d’observation d’un objet volant.

Car, comme l’explique John Ratcliffe dans son interview pour Fox News, le renseignement cherche «toujours une explication plausible», comme les conditions météorologiques, ou les technologies étrangères, mais parfois, ne parviennent pas à la trouver.