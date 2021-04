Allemagne : 55 000 cochons meurent dans l’incendie d’une ferme

Plus de 55 000 cochons qui se trouvaient dans une installation d’élevage dans le nord-est de l’Allemagne ont péri dans un incendie, comme le rapporte l’Associated Press ce jeudi 1er avril.

D’après l’exploitant, l’incendie s’est déclenché mardi dans l’installation d’Alt Tellin. Il s’est propagé très vite, attisé par les puits de ventilation et a ainsi détruit les stalles où les animaux se trouvaient.

Ralf Beke-Bramkamp, le porte de l’entreprise LFD Holding, a déclaré à l’agence de presse allemande DPA que plus de 55 000 animaux sont morts. Il explique que 7000 truies et 50 000 porcelets avaient été recensés à l’époque et seulement quelques 1300 animaux ont pu être sauvés des flammes.

Pour le moment, la cause de l’incendie reste encore incertaine. Le représentant de la police Andrej Krosse a quant à lui déclaré qu’une enquête était en cours l’a qualifiant même « d’extrêmement compliquée ». Il a ajouté qu’un drone était utilisé pour inspecter le site complètement dévasté.

Il faut savoir que l’usine d’Alt Tellin comptait parmi les plus grandes de ce genre en Allemagne. Et ce drame n’a évidemment pas laissé indifférent les représentants de la cause animale. Plusieurs groupes de manifestants se sont réunis sur les lieux le lendemain de l’incendie, portant des pancartes avec pour slogan principal, « arrêtez la torture animale ».