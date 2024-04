Kendji Girac : qu’est-ce qu’un pistolet Remington 1911 R1, l'arme à l'origine du drame ?

Lors de sa conférence de presse ce jeudi 25 avril, le procureur de la République de Mont-de-Marsan a confirmé que l’arme ayant servi à blesser Kendji Girac était une «semi-automatique, Remington modèle 1911 R1»

Un modèle parmi les plus connus du manufacturier américain. Selon le procureur de la République de Mont-de-Marsan, l’arme ayant servi à blesser le chanteur Kendji Girac est un Pistolet Remington 1911 R1.

Le R1 est produit par l’entreprise Remington Arms depuis le début du siècle dernier. Le pistolet est calqué sur le très célèbre Colt M1911 (aussi appelé Colt 45) utilisé par les forces armées américaines entre 1911 et 1985. De nombreuses marques d'armes ont également fabriqué des pistolets ressemblant au Colt 45.

Après la fin de la Grande Guerre, l’entreprise Remington a cessé de le produire pour ce concentrert sur d’autres modèles. Cependant, pour le centenaire du Colt 45, une nouvelle ligne de modèle 1911 R1 est relancé avec le design d’époque.

Il s’agit d’un pistolet à sept coups qui possède deux crans de sécurité, l’un au nouveau du dos de la crosse et le second sur son flanc gauche. Ils permettent une manipulation plus sécuritaire du pistolet chargé, bien que l’arme reste extrêmement dangereuse malgré tout.

Kendji Girac a déclaré aux enquêteurs s'être procuré l'arme auprès d'un brocanteur et avoir simulé un suicide lors d'une soirée alcoolisée. Malgré son mauvais état, le R1 du chanteur était en état de fonctionner et chargé au moment du drame.