Etats-Unis : le yoga reste interdit dans les écoles d'Alabama

Le yoga encourage-t-il des conversions massives à l'hindouisme ? C'est la crainte d'une partie des élus d'Alabama aux Etats-Unis, où cette pratique reste interdite dans les écoles.

Le 31 mars dernier, le comité judiciaire de l'Etat devait se mettre d'accord pour faire progresser un texte qui annulerait cette interdiction, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. En effet, malgré le fait que celui-ci ait été approuvé par la chambre des représentants d'Alabama, deux élus conservateurs ont décidé de s'y opposer, faisant part de leurs inquiétudes concernant les relations entre la religion et l'activité. La loi est donc paralysée.

Le représentant démocrate Jeremy Gray, qui est à l'origine de ce texte, a fait part de sa déception. «Je pratique le yoga depuis 10 ans, je vais à l'église et je suis très chrétien», a-t-il expliqué à l'agence de presse AP. Celui-ci assure que l'apprentissage de la discipline resterait limité aux poses et aux étirements. Pour rassurer les plus craintifs, il avait notamment proposé de nommer toutes les positions avec des noms anglais et d'interdire les chants ou encore le mot «namasté» des leçons.

Une deuxième chance bientôt ?

Il faut remonter à 1993 pour retrouver l'interdiction du yoga dans les écoles d'Alabama. Cette activité a été bannie du système scolaire au même titre que l'hypnose et la méditation. Pour justifier le bien-fondé de l'interdiction, Becky Gerritson, directrice du conservateur Eagle Forum d'Alabama, a déclaré : «si la loi passe, des instructeurs pourront venir dans des classes dès la maternelle pour enseigner l'imagerie guidée, qui est un exercice spirituel, et c'est contre les pensées de leurs parents. Nous pensons que ce n'est pas approprié».

Le feuilleton politique n'est pas totalement terminé pour autant. Le directeur du comité a promis qu'il proposerait à nouveau le texte lorsqu'un nombre plus important de membres seront présents pour en discuter.