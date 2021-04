DIRECT - Coronavirus : La vente à emporter de boissons alcoolisées désormais interdite en France dès dimanche matin

Fermeture des écoles pour trois à quatre semaines, extension des restrictions à toute la métropole, déplacements limités... Emmanuel Macron a annoncé jeudi un nouveau tour de vis face à l'épidémie de Coronavirus, mais sans confinement strict. Suivez toute l'actualité de la crise liée au coronavirus.

11h42

La vente à emporter de boissons alcoolisées par les bars et restaurants est désormais interdite sur l'ensemble du territoire francilien à compter de dimanche matin.

10h39

Sept personnes ayant reçu le vaccin anti-Covid AstraZeneca sont décédées de caillots sanguins au Royaume-Uni, sur un total de 30 cas identifiés jusqu'ici, a indiqué samedi l'agence britannique du médicament (MHRA). Sur les 30 cas enregistrés jusqu'au 24 mars inclus, "sept malheureusement sont décédés", a indiqué la MHRA dans un communiqué transmis à l'AFP.

Le régulateur a précisé avoir reçu, à cette date, les signalements de 22 cas de thromboses veineuses cérébrales et de huit autres cas de thromboses associées à un déficit de plaquettes, sur un total de 18,1 millions de doses administrées. "Notre examen approfondi sur ces signalements se poursuit", a indiqué la directrice de la MHRA, June Raine, dans le communiqué, précisant qu'aucun cas similaire n'avait été signalé pour le vaccin Pfizer/BioNTech.

08h14

De nombreux pays s'apprêtent samedi à passer un nouveau week-end de Pâques sous la pression du virus et de son cortège de restrictions, tandis que les Etats-Unis - qui appellent à ne pas "baisser la garde" - ont franchi un palier dans la vaccination avec plus de 100 millions d'injections.

En Europe, frappée par une troisième vague de Covid-19, toute l'Italie sera classée en zone "rouge" (haut risque de contagion et restrictions maximales) pour le week-end pascal, une fête très suivie dans le pays qui est habituellement l'occasion de retrouvailles familiales. Et c'est face à un parvis désert que le pape François a présidé vendredi soir, sur la place Saint-Pierre, son deuxième Chemin de Croix d'affilée sans public à cause du Covid mais avec la participation d'enfants italiens.

En France, on craint la pagaille dans les gares et sur les routes à l'heure des grands départs pour le week-end de Pâques, avant leur interdiction pendant un mois, l'objectif d'une réouverture progressive de certains lieux dès la mi-mai restant incertain.

08H08

Le président argentin Alberto Fernandez, qui a été vacciné contre le Covid-19, a annoncé vendredi qu'il était positif au virus selon un test antigénique.

"A la fin de la journée d'aujourd'hui (vendredi, ndlr), après que j'ai présenté une fièvre de 37,3 et un léger mal de tête, on m'a fait un test antigénique dont le résultat a été positif", a déclaré M. Fernandez sur son compte Twitter. Il a ajouté qu'il attendait le résultat d'un test PCR qui devrait confirmer s'il est contaminé ou pas.

08h02

Les fans de sports et supporteurs des différentes équipes californiennes de basket et de hockey sur glace pourront de nouveau assister à des matches dans les enceintes couvertes à compter du 15 avril, conformément aux nouvelles directives des autorités de l'État, annoncées vendredi. La situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 s'améliorant, grâce à la vaccination massive et rapide en cours, le département de la santé publique de Californie a décidé d'autoriser les rassemblements, les événements ou réunions privés tels que les réceptions ou les conférences, ainsi que les événements sportifs et spectacles en salle.