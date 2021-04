Mort du prince Philip : qui était Penny, l'autre femme de sa vie ?

Si le prince Philip a consacré plus de sept décennies à son épouse la reine d'Angleterre, il a également entretenu une relation très forte avec une autre femme méconnue du public pendant de longues années.

Outre sa fille Anne et ses neuf petites ou arrière-petites-filles, le prince Philip était également très proche de d'une certaine Penelope Romsey, surnommée «Penny». De trente ans la cadette du duc d'Edimbourg, elle n'est autre que la comtesse de Mountbatten, soit l'épouse de Norton Knatchbull (filleule et fils de la cousine de Philip).

