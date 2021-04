Quand la maire de Rome confond le Colisée avec... les arènes de Nîmes

Une grosse bévue. Pour faire la promotion d'un grand tournoi de golf que va accueillir Rome en 2023, la maire de la capitale italienne Virginia Raggi a publié dimanche sur Facebook une courte vidéo. Problème, au lieu de montrer le Colisée, la séquence démarre sur des images des arènes de Nîmes, en France.

Pour ajouter au ridicule, on entend en fond sonore la voix de l'édile, membre du Mouvement 5 étoiles (antisystème, M5S). «La Ryder Cup 2023, le grand tournoi de golf, aura lieu à Rome. Le terrain du Marco Simone Golf & Country Club accueillera ce grand événement. 24 des meilleurs golfeurs du monde s'affronteront», dit-elle, alors qu'une vue aérienne des arènes gardoises apparaît dès les premières secondes du clip, avant de laisser place à des plans du futur parcours de la compétition.

Les images du monument français ont rapidement été coupées de la vidéo, mais le mal était fait. Isolée par les médias italiens, notamment par el Corriere della Serra, la séquence s'est transformée en pain béni pour les opposants politiques à Virginia Raggi, qui en ont profité pour l'attaquer, rapporte Courrier international.

Le député italien du centre Luciano Nobili s’est notamment fendu d’un tweet très virulent envers la maire de Rome : «Après 5 ans de désastres, Raggi bat un nouveau record de sottise. Dans une vidéo officielle, elle tente de présenter la RyderCup, qui était attribuée à Rome avant qu'elle ne devienne maire. À la place du Colisée, elle a montré les Arènes de Nîmes, en France. Riez, pour ne pas pleurer», a-t-il déclaré.

Dopo 5 anni di disastri, la #Raggi batte un nuovo record nelle figuracce.



In un video ufficiale, prova ad intestarsi la #RyderCup, che è stata assegnata a Roma prima che lei diventasse sindaco, al posto del Colosseo ha messo l’Arena di Nimes, in Francia.



Ridere, per non piangere. pic.twitter.com/GH8NOhiUMn

— Luciano Nobili (@lucianonobili) April 11, 2021