Alessandra Galloni nommée à la tête de l'agence Reuters, première femme à ce poste depuis 170 ans

Alessandra Galloni a été nommée rédactrice en chef de l'agence de presse Reuters. Elle devient la première femme à obtenir ce poste en 170 ans d'existence de l'agence britannique.

Depuis 2015, elle était directrice de la rédaction mondiale de Reuters. Agée de 47 ans, elle supervisera depuis Londres toutes les fonctions éditoriales de la rédaction, qui compte 2.500 journalistes répartis dans 200 localités dans le monde, a indiqué Reuters dans un communiqué.

Reuters News will name one of its top editors, Alessandra Galloni, as its next editor-in-chief, making her the first woman to lead the news agency in its 170-year history https://t.co/YcVZNbdlt1 pic.twitter.com/Tqh7McXFVi — Reuters (@Reuters) April 12, 2021

Alessandra Galloni prendra ses fonctions le 19 avril, après le départ à la retraite de son prédécesseur Stephen J. Adler. Sur Twitter, ce dernier a déclaré qu’il était «ravi de passer le relais à une brillante journaliste et une super collègue».

Thrilled to be passing the baton to a brilliant editor and a great colleague! Reuters to name Alessandra Galloni as its next editor-in-chief https://t.co/no4eb5xAwT — Stephen J. Adler (@stephenjadler) April 12, 2021

Diplômée de l'université d'Harvard et de la London School of Economics (LSE), cette native de Rome avait rejoint Reuters en 2013 au bureau chargé de la couverture du sud de l'Europe, après 13 ans au Wall Street Journal.

Le président du groupe Thomson Reuters Steve Hasker a loué «son talent et son expertise», d'autant plus nécessaires «au moment où le monde a cruellement besoin d'un journalisme indépendant et objectif».