CNEWS visé par le Conseil d’Etat : «La liberté d'expression, c'est le fondement de notre démocratie», défend Sabrina Agresti-Roubache

«La liberté d'expression, c'est le fondement de notre démocratie», a défendu ce mercredi sur CNEWS Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville.

La secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, était l'invitée de la Grande Interview ce mercredi 14 février. Elle est revenue sur la décision du Conseil d'État à l'encontre de CNEWS.

«Reporters sans frontières, qui je le rappelle est une grande association de journalistes qui défendent la liberté d’expression au niveau mondial, est selon moi dans son rôle», a estimé Sabrina Agresti-Roubache, évoquant la saisie du Conseil d'État à l'encontre de CNEWS par l'ONG.

Ce mardi 13 février, le Conseil d'Etat a demandé à l'Arcom, régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur la chaîne d'information CNEWS. Reporters sans frontières avait saisi la haute juridiction administrative, estimant que le média n'était plus «une chaîne d'information mais un média d'opinion».

Cependant, la secrétaire d'État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, a rappelé qu'à «chaque fois qu’il y a un sujet, on muselle la presse» et que «la liberté d’expression, c’est le fondement de notre démocratie et de notre magnifique pays qu’est la France», qui se doit d'être protégé.

CNEWS a rejeté ces accusations et reçu le soutien de plusieurs personnalités politiques qui ont dénoncé une mise en danger de la liberté d'expression.