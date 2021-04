95 ans de la reine Elizabeth II : quel programme pour cet anniversaire pas comme les autres ?

Quelques jours seulement après le décès et les funérailles de son mari le prince Philip, la reine Elizabeth II célébrera son 95e anniversaire ce 21 avril. Les festivités qui accompagnent traditionnellement l’événement annulées, c’est vraisemblablement avec des membres de sa famille et conformément aux restrictions imposées par la pandémie de Covid-19 que la reine devrait très sobrement souffler ses bougies.

Pour la première fois en plus de soixante-dix ans, la reine va célébrer son anniversaire sans son mari le prince Philip. Le Telegraph rapporte qu'Elizabeth II devrait profiter d'un « déjeuner paisible » avec des membres de sa famille au château de Windsor. Pour respecter les mesures de distanciation qui s'imposent en raison de la pandémie, ses proches devraient en fait se relayer toute la journée pour être auprès d’elle, croit savoir le Mirror.

D’après le quotidien britannique, la princesse Anne sera la première à se rendre à Windsor. Puis viendra le tour des belles-filles de la Reine, Sophie de Wessex et Camilla Parker Bowles, les épouses respectives du prince Edward et du prince Charles.

Alors qu’elle est retournée à Londres auprès de ses enfants, Kate Middleton devrait elle aussi passer un peu de temps avec la Reine, mais par webcams interposées. Depuis le palais de Kensington, l'épouse du prince William devrait organiser des appels vidéo afin de tenir compagnie à la reine.

Selon de nombreux médias britanniques, le prince Harry pourrait avoir retardé son retour aux États-Unis pour passer lui aussi un peu de temps avec sa grand-mère.

Pas de parade cette année

Périodes de Covid-19 et de deuil oblige, les festivités publiques qui accompagnent traditionnellement les anniversaires de la reine ont été quant à elles été annulées. Il ne devrait cette année pas y avoir non plus de nouveau portrait de la reine. Les commémorations, placées sous le signe de la sobriété, seront en fait uniquement à suivre via les réseaux sociaux de la famille royale.

Ainsi, et pour la deuxième année consécutive, les traditionnels coups de canon à Hyde Park et à la tour de Londres ne seront pas tirés.

Par ailleurs, les célébrations organisées chaque année en juin pour marquer l'anniversaire de la reine - avec pour point d’orgue la réunion de la famille royale réunie sur le balcon du palais de Buckingham - ont été elles aussi annulées pour la deuxième année consécutive. La « Trooping of Colour » marque l'anniversaire officiel du souverain britannique depuis plus de 260 ans et rassemble quelques 1400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens pour un défilé en fanfare d’une précision militaire. Le public présente généralement ses meilleurs vœux à la Reine pendant cet événement, notamment en sortant dans les rues avec des drapeaux britanniques.

Le défilé va du palais de Buckingham à Londres à Horse Guards Parade, aux côtés de membres de la famille royale à cheval et en calèche. Pour le remplacer en 2020, une « mini-parade» avait été organisée au château de Windsor.