La police de Minneapolis visée par une enquête fédérale après une série de bavures

Au lendemain du verdict historique lors du procès George Floyd, le Département américain de la Justice lance une enquête fédérale sur les pratiques policières de la ville de Minneapolis.

Objectif : déterminer s’il y a eu un «un modèle de maintien de l’ordre inconstitutionnel ou illégal», selon les mots du procureur général des États-Unis Merrick Garland. Le ministère de la Justice pourra examiner les statistiques d’arrestation de la police de Minneapolis, pour chercher des preuves de partialité, notamment raciale, et notamment pour les arrestations lors de manifestations.

Le procureur général a indiqué que l’enquête «comprendrait un examen complet des politiques, de la formation, de la supervision et des enquêtes sur le recours à la force du département de police de Minneapolis» de manière générale, et notamment sur le traitement par les policiers des personnes souffrant de troubles du comportement. Selon la BBC, le ministère pourra à la fois analyser les documents officiels de la police, mais aussi les échanges électroniques entre agents, pour y chercher des preuves de racisme.

«Je suis fermement convaincu que les bons agents ne veulent pas travailler dans des systèmes qui autorisent les mauvaises pratiques, a déclaré Merrick Garland. Les bons officiers accueillent favorablement la responsabilisation parce qu’elle est une partie essentielle de la construction de la confiance avec la communauté, et la sécurité publique exige la confiance des habitants.»

Si le ministère de la Justice découvre l’existence de pratiques illégales au sein de la police, la ville de Minneapolis pourrait être contrainte par une procédure judiciaire de mettre en place d’importantes réformes au sein de la police.

Réformer la justice

L’ouverture de cette enquête intervient le lendemain du verdict du procès de Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de George Floyd, et quelques jours après la mort de Daunte Wright, jeune homme noir américain de 20 ans tué par la police de Minneapolis.

Si le verdict a grandement soulagé les militants du mouvement «Black Lives Matter», nombre d’entre eux attendent bien plus. Après le meurtre de George Floyd l’année dernière, les activistes du quartier avaient érigé une liste de 24 demandes auprès des autorités pour réformer la justice, dont l’ouverture d’une enquête sur la police de Minneapolis faisait partie. Une des militantes du croisement «38e Rue et Chicago Avenue» où George Floyd est mort, a confié au Monde : «Nous négocions avec la ville, le comté, l’Etat et le gouvernement fédéral. Tant que les 24 demandes ne seront pas obtenues, nous ne rendrons pas les rues !» Les militants attendent notamment des enquêtes de l'ampleur de celle effectuée pour la mort de George Floyd pour d'autres hommes et femmes tués par des policiers ces derniers mois, et le renvoi de certains agents impliqués dans ces affaires.