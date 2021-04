Londres : Une incroyable piscine suspendue accueille ses premiers nageurs

Nager dans le bonheur. Les habitants d'une résidence privée londonienne auront la chance et le privilège de se baigner dans cette piscine unique au monde, tout en profitant d'une vue exceptionnelle sur la capitale britannique. L'ouverture officielle de ce bassin insolite est prévue le 19 mai.

Suspendue à 35 m au-dessus d'une rue de Londres, cette piscine transparente longue d'une vingtaine de mètres relie les dixièmes étages de deux gratte-ciel résidentiels de luxe, situés dans le quartier de Nine Elms, dans le sud-ouest de la capitale.

Baptisé Sky Pool, ce bassin ne sera cependant qu'accessible aux seuls résidents de l'Embassy Gardens. Pourtant, ceux-ci devront attendre son ouverture officielle qui aura lieu le 19 mai, pour y faire leurs premières brasses. Initialement, cette piscine devait ouvrir l'été dernier, mais son inauguration avait due être repoussée à cause de la pandémie liée au coronavirus. Pour réaliser des photos à des fins promotionnelles, quelques nageurs ont pu tester à la mi-avril cet aquarium suspendu et goûter aux joies de ses eaux.

© Justin TALLIS/AFP

La structure de cette piscine en verre acrylique autoportante est la plus grande au monde. Elle mesure 25 m de long, 6 m de large et 3,2 m de profondeur. Fabriquée dans le Colorado, aux Etats-Unis, elle a parcouru 8.000 km pour venir enfin se nicher à proximité de l'ambassade américaine, dans le sud-ouest de Londres, sur la rive sud de la Tamise. Installée par une équipé dédiée d'architectes, d'ingénieurs et de consultants, elle a subi des tests approfondis pour garantir sa sécurité. L'eau à elle seule pèse près de 375 tonnes.

Dans ce quartier devenu ultra-chic de Nine Elms, l'Embassy Gardens propose 2.000 appartements réservés à une clientèle fortunée. En effet, il faut compter plus de 1,1 million d'euros pour devenir propriétaire de la plus petite surface habitable proposée soit 51,2 m2.

«Utiliser la piscine sera comme flotter dans les airs en plein centre de Londres», a indiqué dans un communiqué Sean Mulryan, directeur général du groupe Ballymore qui a mis en service la piscine.

Chanceux, les résidents de l'Embassy Gardens pourront nager d'un bâtiment à l'autre en bénéficiant d'une vue imprenable sur la capitale anglaise et notamment le palais de Westminster ou le London Eye.